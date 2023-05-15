Edirne Müzesi'nde Roman Halk Müziği Topluluğunca konser verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Müzesi'nde Rumeli Müzikleri konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Göksel Zurna, Hicret Onat ve Mehmet Yerkabartan'dan oluşan Roman Halk Müziği Topluluğu Edirne Müzesi'nde konser verdi.

Rumeli ezgilerinin seslendirildiği konseri müze çalışanları ve ziyaretçiler ilgiyle dinledi, eserlere alkışlarla eşlik etti.

Müzisyen Hicret Onat, konser sonrası yaptığı açıklamada, Uluslararası Müzeler Günü kapsamındaki konserlere başladıklarını söyledi.

Necmi İğe Evi Etnografya ve Ekmekçizade Kervansarayı Müzelerinde de konser vereceklerini belirten Onat, "Müdürlüğümüz bize görev verdikçe konserlerimizi veriyoruz. İnsanları eğlendirmek, moral vermek bizim görevimiz. Bizi dinleyenler eğlenip motive oluyorlar." diye konuştu.



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