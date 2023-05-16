Edirne'de geçen yıl 3 bin 536 bebek doğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de geçen yıl 3 bin 536 bebek doğdu

AA

Edirne'de geçen yıl 3 bin 536 bebek doğdu

EDİRNE (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2022 "Edirne İli Doğum İstatistikleri" açıklandı.

Buna göre, Edirne'de 2022 yılında 3 bin 536 bebek doğdu, doğan bebeklerin bin 792'si erkek, bin 744'ü ise kız.

Edirne ilinin doğurganlık hızı da 2022 yılında 1,31 ile aynı kaldı.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu ili 1,21 çocuk ile Karabük ve 1,26 çocuk ile Bartın izledi. Edirne ise 1,31 ile 11. sırada yer aldı.

Edirne'de ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,9 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde de 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi. Edirne'de ise ilk doğumda ortalama anne yaşı 26,9 oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roman müzisyenler müzede konser verdi, ziyaretçiler dans etti
YEREL HABERLER Roman müzisyenler müzede konser verdi, ziyaretçiler ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne Müzesi'nde Roman Halk Müziği Topluluğunca konser verildi
YEREL HABERLER Edirne Müzesi'nde Roman Halk Müziği Topluluğunca ...
Edirne'de CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Edirne'de CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1'er ...
Edirne Gençlik Merkezi öğrencilerince hazırlanan resim sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Edirne Gençlik Merkezi öğrencilerince hazırlanan ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne Valisi Kırbıyık, şehit annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, şehit annelerini ziyaret etti
Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı ...
Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören ...
Edirne'de "Çocuk Gözüyle Portreler" resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Çocuk Gözüyle Portreler" resim sergisi ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullandılar
YEREL HABERLER Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullandılar
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı
YEREL HABERLER Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ...
Oy kullanmaya "can dostları" ile geldiler
YEREL HABERLER Oy kullanmaya "can dostları" ile geldiler
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı
YEREL HABERLER Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık ...
Edirne'de hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
YEREL HABERLER Edirne'de hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile ...
Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık oyunu kullandı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık oyunu kullandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.