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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı 11,501 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında 1 işlemde 6 ton ayçiçeği kilogramı 11,501 liradan alıcı buldu.

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