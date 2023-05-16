Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
N.A'nın Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Evden hırsızlık
Edirne'de bir evden mutfak eşyası ve kıyafet çalındı.
A.B'nin Mithat Paşa Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce mutfak eşyaları ile bazı kıyafetler çalındı.
Soruşturma devam ediyor.
- Motosikletten düşen kişi yaralandı
Edirne'de motosikletten düşen kişi yaralandı.
Y.Y'nin kullandığı motosiklet, Kocasinan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan Y.Y, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.