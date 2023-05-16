Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

N.A'nın Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden mutfak eşyası ve kıyafet çalındı.

A.B'nin Mithat Paşa Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce mutfak eşyaları ile bazı kıyafetler çalındı.

Soruşturma devam ediyor.

- Motosikletten düşen kişi yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen kişi yaralandı.

Y.Y'nin kullandığı motosiklet, Kocasinan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan Y.Y, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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