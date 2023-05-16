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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlarına göre Edirne milletvekili seçilen Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan ve Mehmet Akalın teşekkür mesajı yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, mesajında 35 günlük propaganda sürecinde gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Seçim çalışmaları boyunca yanına uğrayamadığı Edirnelilerden haklarını helal etmelerini isteyen Ün, "Bundan sonra ki süreçte her zaman olduğundan çok daha fazla çalışarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 45 oy oranı ile milletimizin büyük desteğini alan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda sandıklardan birinci çıkarmak için yolumuza devam edeceğiz. 85 milyonun dertlerine derman, geleceklerine ışık olmak için canla başla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan da, seçim sürecinde yanında olan ve olmayan tüm Edirne halkına teşekkür ettiğini belirtti.

Tüm Edirne'nin milletvekili olacağına söz verdiğini aktaran Yazgan, "Edirne'deki tüm vatandaşların derdi bizim derdimiz olacak ve kapımız herkese açık olacak. Edirne'mizi hak ettiği seviyeye yükseltmek için canla başla çalışacağız. Meclis'te Edirne’nin sesi olacak ve ilimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Edirne için sonuna kadar her platformda mücadele edeceklerini ifade eden Yazgan, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışacaklarını kaydetti.



İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın ise, seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Destek veren vermeyen herkese demokrasiye sahip çıkmalarından dolayı minnettar olduğunu kaydeden Akalın, "Seçim sürecinde benimle birlikte gece gündüz demeden mücadele

eden kıymetli teşkilatlarımıza, desteğini partimizden ve sahsımdan yana kullanan değerli

hemşerilerime çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.



- MHP'li Tercan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için çalışacaklarını belirtti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'ni kazanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tercan, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin yapılacağı 28 Mayıs'ın Türk milleti için büyük fırsat olduğunu belirten Tercan, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emri açık ve nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Türk milletini siyasi istikrarsızlığa sürüklemeyeceğiz. Batı'nın beyaz adamlarına yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM'de Cumhur İttifakı milletvekillerinin fazla olduğunu hatırlatan Tercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara kazanacağını kaydetti.













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