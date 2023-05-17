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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,381 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 2 işlemde 17 ton buğday, kilogramı en düşük 6,350 lira, en yüksek 6,381 liradan alıcı buldu.

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