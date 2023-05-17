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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde "3. Edirne Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda Edirne'nin tarih, edebiyat, kültür, ve sanat çalışmaları akademisyenler tarafından ele alındı.

Sempozyumda 9 oturumda 32 bildiri sunuldu.

Sempozyum, Prof. Dr. Hayati Develi başkanlığında kapanış ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.

- Paşayiğit Mahallesi'ndeki mesire alanı yapım çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Mahallesi'ndeki mesire alanı yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yeni mesire alanları kazandırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Paşayiğit'teki çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Helvacıoğlu, "Hemşehrilerimize nefes alıp toprağa basacakları harika bir alanı hizmetinize sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize daha fazla sosyal ve yeşil alan kazandırmak için ekiplerimiz ile projelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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