Edirne'de sağanak etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

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