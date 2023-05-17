8. Uluslararası Edirne Maratonu 1000 atletin katılımıyla koşulacak

EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 1000 atletin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen düzenlenecek maratonun her yıl olduğu gibi "dostluk ve barış" temasıyla koşulacağını ifade etti.

Edirne ve Türkiye'ye yakışır bir organizasyon gerçekleştirmek için hazırlıkların sürdüğünü belirten Akdağ, "Atletlerimiz çok coşkulu. Yurt içi ve yurt dışından onlarca kişi kentimize gelerek maratona katılacak. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve önümüzdeki yıllara ilham kaynağı olacak. Organizasyon, 1000 atletin katılımıyla koşulacak." dedi.

Akdağ, maraton kapsamında sporculara dağıtılacak tişört ve çantalarda "Edirne kırmızısı" rengi kullanıldığını dile getirdi.

Tişört ve çantaların üzerinde Zümrüdü Anka kuşu ve ters lale figürlerinin yer alacağını anlatan Akdağ, "Zümrüdü Anka, efsanevi bir kuş ve yeniden doğuşu simgeliyor. Aynı zamanda ters lale figürünü kullandık. Hüznü simgeleyen bu figürü de yaşadığımız deprem felaketine atıfta bulunmak için kullandık. Ters lale figürünün aynı zamanda Selimiye Camisi'nde bulunmasının da ayrı bir anlamı var." diye konuştu.

Akdağ, maraton kapsamında çocuk koşusu da gerçekleştirileceğini kaydetti.





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