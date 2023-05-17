Tekirdağ'da konaklama hizmeti sonlandırılacak depremzedeleri Keşan Belediyesi ağırlamak istiyor

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin konaklama hizmetini sonlandıracağı depremzedeleri ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir edilen depremzedelere yönelik verilen geçici konaklama hizmetinin sona ereceğini açıklanmasının ardından, mağdur olan aileleri Keşan'da misafir etmeye hazır olduklarını belirtti.

Deprem mağduru vatandaşlara kucak açmak istediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Devletimiz, AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesinin de sahip çıktığı Tekirdağ'daki depremzedeleri Keşan'da misafir etmeye hazırız. Onları açıkta bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'da devletimiz eliyle deprem mağduru ailelerimize sahip çıktık. Konaklamadan mobilyaya kadar her türlü ihtiyaçlarında vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tekirdağ'da AFAD ve Süleymanpaşa Belediyemizin sahip çıktığı depremzede vatandaşlarımız için üzerimize düşeni yapmaya, Keşan'ımızda misafir etmeye hazırız. Başımızın üstünde yerleri var. Ülkece derin acılar yaşadığımız deprem felaketinin ardından yaraları elbirliği ile sarmak için üzerimize düşeni yapmayı devam edeceğiz. Depremzede ailelerimizi açıkta bırakmayız."

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