AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, partisine destek veren Edirnelilere teşekkür etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirnelilere AK Parti'ye ve kendisine verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Aksal, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 91'lik bir katılım oranıyla özgür iradesini sandığa yansıtan Edirnelilere teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönemde büyük bir onur ve gururla temsil ettiği Edirne'yi 28. Dönemde de temsil edecek olmaktan onur duyduğunu belirten Aksal, "Bana olan güvenleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylarıyla bana bu görevi veren Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aksal, seçim sürecinde büyük bir gayret gösteren teşkilat mensuplarına da şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Edirne'den birden fazla milletvekili çıkarmak istediklerini ancak milletin kararın her şeyin üstünde olduğunu belirten Aksal, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de 'Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz'. Nasıl ki aziz milletimiz AK Parti'ye, Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir teveccühle ülke genelinde destek vermişlerse Edirne'de niye vermediniz veya bu destek düşük, AK Parti'nin neden bir milletvekili var diye sorgulamak bize asla düşmez. Onların kararı bizim başımızın üstünedir. Biz geçen dönemde herkesin vekili olduk. Bu dönemde daha çok çalışarak Edirne'mize hizmet edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Belgin İba da seçimde sandığa giden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Edirne'de Cumhur İttifakı olarak oylarını yaklaşık 10 bin artırarak yüzde 32 oranında oy elde ettiklerini belirten İba, "Milletvekilliği seçiminde AK Parti'mizin oylarında bir miktar düşüş yaşansa da bu düşüşün aslında ittifak ortakları arasında olduğunu tespit ettik. Seçimden hemen sonra yapmış olduğumuz istişarelerde gerekli tespitleri yaptık ve şu 11 günün planlamasını gerçekleştirdik. İnşallah 28 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimlerde çok daha büyük bir farkla tekrar milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na gerekli desteği verecektir." dedi.

İba, sosyal medyada AK Parti'ye oy verenlere yönelik hakaret içeren paylaşımları kınadığını dile getirdi.

Millet iradesinin üstünde bir irade olmadığını ifade eden İba, "Bu tarz söylemlerin ne bizim milletimize, ne bizim insanlığımıza yakışmadığını, herkesin kendi iradesiyle vermiş olduğu oya herkesin saygı duyması gerektiğini hatırlatarak buradan da sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri, o dili kınadığımı söylemek istiyorum." diye konuştu.

Edirne milletvekili adayları Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban da seçim sürecinde verdikleri destek için teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, 28 Mayıs için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililer katıldı.

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