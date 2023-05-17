AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, partisine destek veren Edirnelilere teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, partisine destek veren Edirnelilere teşekkür etti

AA

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, partisine destek veren Edirnelilere teşekkür etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirnelilere AK Parti'ye ve kendisine verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Aksal, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 91'lik bir katılım oranıyla özgür iradesini sandığa yansıtan Edirnelilere teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönemde büyük bir onur ve gururla temsil ettiği Edirne'yi 28. Dönemde de temsil edecek olmaktan onur duyduğunu belirten Aksal, "Bana olan güvenleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylarıyla bana bu görevi veren Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aksal, seçim sürecinde büyük bir gayret gösteren teşkilat mensuplarına da şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Edirne'den birden fazla milletvekili çıkarmak istediklerini ancak milletin kararın her şeyin üstünde olduğunu belirten Aksal, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de 'Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz'. Nasıl ki aziz milletimiz AK Parti'ye, Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir teveccühle ülke genelinde destek vermişlerse Edirne'de niye vermediniz veya bu destek düşük, AK Parti'nin neden bir milletvekili var diye sorgulamak bize asla düşmez. Onların kararı bizim başımızın üstünedir. Biz geçen dönemde herkesin vekili olduk. Bu dönemde daha çok çalışarak Edirne'mize hizmet edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Belgin İba da seçimde sandığa giden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Edirne'de Cumhur İttifakı olarak oylarını yaklaşık 10 bin artırarak yüzde 32 oranında oy elde ettiklerini belirten İba, "Milletvekilliği seçiminde AK Parti'mizin oylarında bir miktar düşüş yaşansa da bu düşüşün aslında ittifak ortakları arasında olduğunu tespit ettik. Seçimden hemen sonra yapmış olduğumuz istişarelerde gerekli tespitleri yaptık ve şu 11 günün planlamasını gerçekleştirdik. İnşallah 28 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimlerde çok daha büyük bir farkla tekrar milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na gerekli desteği verecektir." dedi.

İba, sosyal medyada AK Parti'ye oy verenlere yönelik hakaret içeren paylaşımları kınadığını dile getirdi.

Millet iradesinin üstünde bir irade olmadığını ifade eden İba, "Bu tarz söylemlerin ne bizim milletimize, ne bizim insanlığımıza yakışmadığını, herkesin kendi iradesiyle vermiş olduğu oya herkesin saygı duyması gerektiğini hatırlatarak buradan da sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri, o dili kınadığımı söylemek istiyorum." diye konuştu.

Edirne milletvekili adayları Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban da seçim sürecinde verdikleri destek için teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, 28 Mayıs için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da konaklama hizmeti sonlandırılacak depremzedeleri Keşan Belediyesi ağırlamak istiyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da konaklama hizmeti sonlandırılacak ...
Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldü
YEREL HABERLER Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi ...
8. Uluslararası Edirne Maratonu 1000 atletin katılımıyla koşulacak
YEREL HABERLER 8. Uluslararası Edirne Maratonu 1000 atletin ...
Edirne'de sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oluyor
Sokak hayvanlarını korurken saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını korurken saldırıya uğradı
Edirne'de sahipsiz hayvanları korumak isterken darbedildiğini öne süren kadın polise başvurdu
YEREL HABERLER Edirne'de sahipsiz hayvanları korumak isterken ...
Edirne'de "Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Edirne'de hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ...
Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de
YEREL HABERLER Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, ...
Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor
YEREL HABERLER İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de geçen ay 557 konut satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geçen ay 557 konut satıldı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de
YEREL HABERLER Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
34. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu başladı
YEREL HABERLER 34. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu başladı
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'de "minik arkeologlar" müze bahçesinde deneysel kazı yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de "minik arkeologlar" müze bahçesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.