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EDİRNE (AA) - Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nü kutladı.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Belediyesi olarak kentin en önemli tarihi yapılarından birinin restorasyonunu tamamlayıp Keşan Kent Müzesi adıyla ilçedeki kültür mirasının korunmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Kent müzelerinin bulundukları şehirlerin belleği olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Günümüz yaşam koşullarında farklı etkenlerle değişen ve büyüyen kentlerde, somut olmayan kültür mirasımız olan geleneklerimiz giderek unutulmakta, bir kısmı yok olmaktadır. Özellikle Kent müzeleri tam da bu noktada bir bellek görevi üstlenip, kentin kimliğini ve geçmişini ziyaretçisine aktararak yaşadığı kentle tanışmasını sağlar. Kentin kültürünü ve tarihini kentlilere aktarmak ve anlatmak kent müzelerinin sorumlulukları arasındadır. Müze Keşan olarak bu sorumluluk gereği, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli bilincine sahip hemşehriler yaratmak asıl hedefimizdir. Müzeler Günü'müz kutlu olsun."

- Keşan Belediyesi yaz kursları başlıyor

Keşan Belediyesinin yaz spor kursları ve semt sahaları futbol kursları 22 Mayıs'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor kursları bu yıl basketbol, futbol, voleybol, karate, atletizm, boks ve kick boks branşlarında verilecek.

Kurslar, Keşan Belediyesi Spor Tesisleri Atatürk Stadı, semt sahaları futbol kursları ise Doğan Seyfi Atlı Semt Sahası, Şehit Eren Bülbül Semt Sahası ve Enerji Park Semt Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Semt sahaları futbol kursları yaz boyunca pazartesi günleri Doğan Seyfi Atlı Semt Sahası, çarşamba günleri Şehit Eren Bülbül Semt Sahası, cuma günleri Enerji Park Semt Sahası’nda 17.00-20.00 saatleri arasında verilecek.

Kurslardaki grup planlaması yaş gruplarına göre belirlenecek.

- AGD, Engelliler Haftası dolayısıyla yemek düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Engelliler Haftası dolayısıyla yemek düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Şube Başkanı Abdülhamit İriş, toplumun engelliler konusundaki bilinç düzeyini yüksek tutmak ve farkındalık oluşturabilmek için gayret ettiklerini belirtti.

Engellilerin özürlü değil özel vatandaşlar olduğunu ifade eden İriş, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için atılan her adımın toplumun huzur ve refahını perçinleyeceğini dile getirdi.

Yemeğe yönetim kurulu üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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