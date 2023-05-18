Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evinin deposundan elektrikli testeresi çalınan kişi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin deposunu kontrol eden Y.Ö. elektrikli testeresinin yerinde olmadığını fark etti.
Keşan Polis Merkezi Amirliğine giden Y.Ö. şikayette bulundu.
- Motosiklet hırsızlığı
Keşan ilçesinde evinin bodrumundaki motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan B.K. evinin bodrumundaki motosikletin yerinde olmadığını belirledi.
B.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
- Evinin bahçesindeki bisiklet çalındı
Uzunköprü ilçesinde evinin bahçesindeki bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Atatürk Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan F.B. evinin bahçesinde olan bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden F.B. şikayette bulundu.