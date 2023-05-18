EDİRNE (AA) - Süloğlu Belediyesi güreş takımı sporcularının kispetleri belediye tarafından yenilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Ormankıran, güreşçi ve antrenörlerle bir araya geldi.

Güreşçilerin Kırkpınar'da iyi dereceler elde edeceğine inandığını belirten Ormankıran, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu tarihi güreşlerde yine kürsü yapacaklar ve derece alacaklar. Biz her zaman yanlarındayız. Bu çocuklarımıza büyük katkı veren ailelerimizi tebrik ediyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Süloğlu'muzun çocuklarına inanıyorlar ve başarı sağlamaları için mücadele ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tüm kişi ve kurumlarımızla takımımızı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

- Keşan sokak basketbolu turnuvası sona erdi

Keşan'da düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Keşan Belediyespor işbirliğinde 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nda 2 gün süren turnuvada Biraz Hırs takımı birinci, Anadolu Allstar takımı ikinci, The Yeşilim takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından verildi.

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