Edirne'de yolcu midibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu midibüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Havsa Yolu Villalar mevkiindeki kavşaktan Edirne istikametine dönüş yapan E.K. idaresindeki 22 M 0075 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait midibüs, aynı yönde seyreden E.L'nin kullandığı CE 9522 EE plakalı tır ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan midibüs sürücüsü E.K. ve bir kadın yolcu sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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