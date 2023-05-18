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Trakya'da etkili olan ilkbahar yağışları kuraklık stresini azalttı

AA

Trakya'da etkili olan ilkbahar yağışları kuraklık stresini azalttı

EDİRNE (AA) - Sonbahar ve kış aylarını kurak geçiren Trakya'da bahar yağışlarıyla verim beklentisi yükseldi.

Ekim zamanı ve kış aylarında Trakya genelindeki kuraklık nedeniyle yaşanan olumsuz tablo, son dönemdeki yağışlarla ortadan kalktı.

Yağışlar, çiçekleriyle tarlaları sarıya boyayan kanola üreticilerinin de yüksek verim umutlarını artırdı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da bu yıl 153 bin dekarda kanola hasadı yapılacak.

- "İstenen gelişim sağlandı"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kanola ekimi döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle üreticilerin zorluklar yaşadığını, kış kuraklığının ürün gelişimini yavaşlattığını söyledi.

Bahar yağışlarının istenen düzeyde olmasıyla bitkinin geliştiğini vurgulayan Arabacı, şunları kaydetti:

"Denk çıkış yapan kanolaların görüntüsü çok güzel. İlkbahar yağışlarıyla beraber kanola istenen gelişimi sağladı. Önemli olan ekildiği dönemden sonra aldığı ilk yağışla denk çıkış yapması. Ekim yapıldıktan sonra tarlaya düşen yağmur çok önemli. Bazı yerlerde kanola çıkması açısından yeterli seviyede tav oluşacak bir yağış düştü, o bölgelerdeki kanolalarımız çıkışını denk yaptı, onların şu anki gelişimi, görüntüsü çok güzel. İnşallah kanolada iyi bir yıl olur."

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kanolanın soğuk sevmeyen bir bitki olduğunu söyledi.

Kanolada bu yıl üst düzey verim beklediklerini belirten Şaylan, "Kanola yüzümüzü güldürüyor. O yüzden ayçiçeği yerine biraz daha fazla kanola ekmeliyiz." dedi.

Şaylan, gelecek yıllarda kanolanın ayçiçeğinin yerini alacağına inandığını vurguladı.

Bitkinin hasadına kadar olan süreçte etkili yağışların verimi daha da artıracağını aktaran Şaylan, şöyle devam etti:

"Kanola bu sene iyi gidiyor. Ayçiçeğine alternatif bir ürün olarak ekilmeye başlandı. Önceden biyodizel yapımı için ekilişler yapılıyordu. Kanola aslında yağlık bir bitki. Bizim damak tadımıza uymadığı için, alışmadığımız için kullanmıyoruz. Yağlık ve yemeklerde de kullanılabilir bir yağ."

- "Bahar yağmurları kanolaya merhem oldu"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bahar yağmurlarının kanolada dane besleme açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üreticinin yüzünün bahar yağmurlarıyla güldüğünü belirten Saygı, "Bu yağmurlar kış bitkileri için son derece önemliydi. Yağmurlar adeta kanolaya merhem oldu. Havaların nemli ve serin olmasından dolayı kanola çok daha güzel dane besledi. Bu da üreticilerimizi sevindirdi. Bu yıl iyi rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

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