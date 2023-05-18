Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri son bir haftada kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Operasyonlarda 65 cep telefonu, 21 elektronik malzeme, 179 litre kaçak içki, 2 bisiklet ve 81 elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





















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