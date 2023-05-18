Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 104'üncü yıl dönümünde, bir bayramı daha karşılamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulduğunu hatırlatan Vali Kırbıyık, 19 Mayıs 1919 tarihinin ise Türk milletinin zor ve çetin şartlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirdiği şanlı ve unutulmaz mücadelenin başladığı tarih olduğunu vurguladı.

19 Mayıs'ın yeniden diriliş, yükseliş "her şey bitti" denilen zamanda ortaya çıkan umut ve inanç olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, her türlü zorluğu, Türk olmanın bize verdiği iman kuvveti ile yenen, Türkün gücünü tüm dünyaya tanıtmış bir millet olarak 104 yıl önce bugün hürriyet ve istiklal meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs, binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan milli mücadele destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır.



Bu gün, var olmak, yok olmak kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Bu gün, Atatürk’ün güvendiği, inandığı, Cumhuriyetimizin emanet ettiği Türk gençliğine, bayram olan gündür.



Sizler de bu sorumluluğun bilinciyle sabırla ve inançla çok çalışmalı, medeniyetimizi dünya medeniyetleri içerisinde hak ettiği en yüksek seviyeye ulaştırmak için gece gündüz demeden gayret göstermeli, ülkemize ve milletimize faydalı birer bireyler olmak için kararlılıkla ilerlemelisiniz. Her alanda ülkemizi büyütmenin gayretini göstermek için 19 Mayıs ruhundan ilham almalı, ecdadımızdan miras olarak aldığımız bu emanetin şuuruyla geleceğe yürümelisiniz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kırbıyık, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, şükran ve şanlı gazileri minnetle andıklarını belirtti.









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