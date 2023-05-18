Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,213 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 2 işlemde 32,5 ton buğday, kilogramı en düşük 6,001 lira, en yüksek 6,213 liradan alıcı buldu.

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