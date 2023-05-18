19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği gün olduğunu belirtti.

Gençlerin, Türkiye'nin aydınlık geleceğinden, özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ülkemin güzel yüzlü gençleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, bizim bütün ümidimiz sizlersiniz. Asla umutsuzluğa kapılmayın, hayal etmekten, mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. Şimdi tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ı doya doya kutlama zamanı. Unutmayın ki gelecek sizin, gelecek sizsiniz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan hiç durmadan yürüyeceğinize, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için mücadele edeceğinize, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine her zamankinden daha fazla sahip çıkacağınıza olan inancımız tamdır. Şimdi bu güzel vatana sahip çıkma, sıkıntılarımızı el birliği ile nasıl aşabileceğimize karar verme zamanıdır. Bunda en büyük pay sahibi yine sizler olacaksınız, bunu asla unutmayın. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. "

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, milletin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret, ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Gençlere her alanda güvenmeli ve önlerini açmalıyız. Gençlerimizin, 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm hemşerilerimizim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

- MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da mesajında 19 Mayıs'ın, Türklüğün yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirtti.

Dirilişin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın, Cumhuriyet'in ilanıyla bayram olarak kutlanmaya başlandığını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin yeniden silkinişinin ve ayağa kalkışının ilk kilometre taşı, 19 Mayıs 1919'da konulmuştur. Zor, meşakkatli ve uzun bir yolculuktan sonra bugün sahibi olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti dünyanın medeni devletleri arasındaki yerini almıştır. Bu özellikleriyle en anlamlı milli günümüz, en büyük bayramlarımızdandır. Etrafımız yine kuşatılmış, varlığımıza yine göz dikilmiş durumdadır. 19 Mayıs ruhu hiçbir zaman eksilmemeli, tarihimizden ders alıp ileriye umut ve güvenle bakmalıyız. Sözde değil özde duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar inşallah. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin de yüce Türk milletinin varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı sayılan 19 Mayıs'ın, tarih boyunca hep en yukarıda tutulan bağımsızlık sevdasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu değerli vatanı korumanın herkesin kutsal görevi olduğunu aktaran Tekin, "Tarihimize, milletimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, geleceğe olan güvenimiz, geleceğimizin teminatı vatanını seven imanlı bilgili gençlerimiz, bizler için en büyük heyecan kaynağıdır. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek olanlar o şuurlu imanlı gençlerimizdir. Bu bayramı gençlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin büyük gayret ve fedakarlıklarla verdiği bu mücadele ile bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığını kaydeden Öztürk, "İdrak ettiğimiz bu anlamlı günün 104. yıl dönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geleceğimiz için hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, bu anlamlı günün ülkemizin geleceğini tesis edecek olan gençlerimize yol gösterici olmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.





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