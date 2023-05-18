Evliya Çelebi'nin gül bahçelerini övdüğü Edirne'de Gül Hasadı Şenliği yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Gül Hasadı Şenliği düzenlendi.

Etkinlik, geçmişte gül yetiştiriciliğiyle ünlü, Osmanlı sarayı için gül yağı üretilen yerlerden olan ve Evliya Çelebi'nin gül bahçelerinden övgüyle bahsettiği kentte, Trakya Üniversitesi ve Havsa Belediyesince gerçekleştirildi.

Havsa Meslek Yüksekokulundaki etkinlikte gül hasadı yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Şenliğe katılanlar çiçek bahçesinde fotoğraf çektirdi. "Gül" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AA muhabirine, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini ve renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Şenliği geleneksel hale getireceklerini belirten Balkan, "Bilindiği gibi Edirne'miz bir tarım şehri. İlimizde birkaç çeşit ürün ekip biçiyoruz. Son yıllarda yaptığımız araştırmalar sonucu, geçmişte meşhur olan Edirne gülü yeniden gündeme geldi. Edirne gülünün hem tarımsal hem de ticari alanda yaygınlaşması için adımlar atacağız." dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da tarihte gül bahçelerinin çokça olduğu Edirne'de gülcülüğü yeniden yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Şenliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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