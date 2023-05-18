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"Tebdil-i Mekan Meşkleri" konser dizileriyle Edirne'nin tarihi yapıları tanıtılacak

AA

"Tebdil-i Mekan Meşkleri" konser dizileriyle Edirne'nin tarihi yapıları tanıtılacak

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Tebdil-i Mekan Meşkleri" konseri verildi.

İtalyan Kilisesi'ndeki konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Halil Arseven'in sanat yönetmenliğindeki konserde acemaşiran makamında 13 eser seslendirildi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine "Tebdil-i Mekan Meşkleri" ismini verdikleri konserlerle hem Edirne'nin tarihi mekanları tanıtmak ve musikiyle birleştirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk konserlerine İtalyan Kilisesi'nden başladıklarını ifade eden Bahçe, "Bundan sonrada Edirne'nin çeşitli mekanlarında konserler düzenleyeceğiz. Müzikle kentin turizmi ve tarihini birleştireceğiz. Edirne zaten tarihi bir şehir, çok farklı tarihi mekanlar da var. Bu mekanlarda farklı repertuarlarla sanat severlerin karşısında olacağız" dedi.

Konseri kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Edirne milletvekili seçilen Fatma Aksal ve musikiseverler izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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