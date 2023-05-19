Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İpsala'da öğrencilere yönelik "Matematik Seferberliği" Projesi düzenlendi.

Edirne Milli Müdürlüğünce başlatılan projeyle öğrencilere matematik dersinin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda materyal sergisi açıldı.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, matematiği sevdirmek ve matematik öğrenimini kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Engin, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

- İpsala'da "Vefa Projesi" devam ediyor

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan "Vefa" Projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada projeyle bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını amaçladıklarını belirtti.

Projenin 3 yıldır başarıyla sürdüğünü aktaran Sevgili, "Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızın kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vefa projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.