Trakya Üniversitesinde 8 lisans programı akredite edildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesinin 8 lisans programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 lisans programı 3 aşamalı incelemeden geçirildi.

TÜ Eğitim Fakültesinde 2020 yılında akredite olan Almanca öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği, Fen bilgisi öğretmenliği ve Matematik öğretmenliği programlarında yeniden akreditasyon sevinci yaşanırken, bu programlara Resim-İş öğretmenliği, Özel eğitim öğretmenliği ile Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitede verilen eğitimin kalitesinin tescillenmesi açısından akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Kalite süreçlerinde her zaman zirveyi hedeflediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim Fakültemiz bu anlamda diğer birimlerimize de örnek olacak bir sonuç elde etti. Akreditasyon ve kalite yolculuğumuz, tüm hızıyla devam ediyor. Başka birimlerimizden de güzel haberler, müjdeler alacağımıza inanıyorum.



Bu vesileyle, uzun soluklu titiz bir çalışma sonucu ulaşılan başarıda emeği geçen başta Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, akreditasyon komisyonunda görev alan akademisyenlerimiz ile tüm öğretim elemanı ve idari personelimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

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