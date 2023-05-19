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Milli güreşçi Nazar Kaya'nın hedefi dünya şampiyonluğu:

AA

Milli güreşçi Nazar Kaya'nın hedefi dünya şampiyonluğu:

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de milli güreşçi ağabeylerini rol model alarak bu spora başlayan Nazar Kaya, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağında yer almak için çalışıyor.

Milli güreşçi Nazar'ın en büyük destekçileri, mindere adım atmasını sağlayan ağabeyleri Emrah ve Sinan Kaya oldu.

Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu olarak 2015'te katıldıkları kategorilerde Türkiye şampiyonu olan üç kardeş, çalışmalarını yeni kulüplerinde devam ettiriyor.

Spor kariyerine Edirne'de devam eden Emrah Kaya bu süreçte kız kardeşinin antrenörlüğünü de yapıyor. İstanbul'daki Sancaktepe Spor Kulübü'nün sporcusu Sinan Kaya ise kız kardeşinden uzakta da olsa ona güreş taktikleri vererek, destek oluyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Edirne Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını ağabeyiyle sürdüren 19 yaşındaki Nazar Kaya, "Yasemin Adar Yiğit" gibi dünya şampiyonu olmak istiyor.


- "Sürekli antrenman yapıyoruz"

Milli güreşçi Nazar Kaya, AA muhabirine, ağabeylerinin desteğiyle güreşe başladıktan 1 yıl sonra Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Zor bir branş olsa da güreşi çok sevdiğini ve kopamadığını belirten Kaya, "Ben de Yasemin Adar gibi dünya şampiyonu olarak madalya almak istiyorum. Oraya gidersem çok güzel bir duygu yaşayarak hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım." dedi.

Hem ağabeyi hem de antrenörü Emrah Kaya ile sürekli antrenman yaptığını ifade eden milli güreşçi, "Sosyal hayatımız yok, hedeflerimiz için sürekli antrenman yapıyoruz. Ağabeyim antrenörümün olduğu için birebir çalışabiliyoruz." diye konuştu.

Ağabeyiyle çalışmalarını usta çırak disipliniyle devam ettirdiklerini aktaran Kaya, Türkiye şampiyonluğunu dünya şampiyonu olarak taçlandırmak istediğini dile getirdi.


- "Türk bayrağıyla sahada koşturacağız"

Milli güreşçinin ağabeyi ve antrenörü Emrah Kaya da kız kardeşinin tabiri caizse minderde büyüdüğünü belirtti.

Güreşçi kardeşler olarak çeşitli şampiyonalarda başarı elde ettiklerini anlatan Emrah Kaya, şöyle konuştu:

"Üçümüz de Trakya Birlik Spor Kulübü'nün milli sporcusu olarak Türkiye şampiyonu olduk. Kardeşlerim başka kulüplere transfer oldu, ben kulübümde devam ediyorum. Bu süreçte hem güreşe devam ediyorum hem de antrenörlük yapıyorum. Kız kardeşimle çalışmalarımız devam ediyor. Nazar'ın üç defa Avrupa beşinciliği, Balkanlarda üçüncülüğü, Türkiye şampiyonluğu var ve eksiği olan dünya şampiyonluğu hedefi için çabalıyoruz."

Kız kardeşinin dünya şampiyonu olmasını hayalini kurduğunu aktaran Kaya, "Kardeşim dünya şampiyonu olduğunda bana gelip sarılacak, beraber Türk bayrağıyla sahada koşturacağız. Benim de onun da hayali bu. Bu gururu yaşamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ağabeyleri olarak her zaman arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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