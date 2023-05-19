19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

AA

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de, 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın anıta çelenk sunmasıyla devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere mesajı okundu.

Ak, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve direnişinin başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan istiklal ateşinin, 9 Eylül 1922'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulduğunu belirten Ak, "Milletimizin, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği bu azim ve kararlılık, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırılmıştır." dedi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar gün içindeki etkinliklerle devam edecek.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Programda, öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

Törene, Vali Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden diriliş destanının sarsılmaz bir hatırası olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, jimnastik, karate ve tekvando dalı sporcuları gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hep birlikte "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli güreşçi Nazar Kaya'nın hedefi dünya şampiyonluğu:
YEREL HABERLER Milli güreşçi Nazar Kaya'nın hedefi dünya ...
Trakya Üniversitesinde 8 lisans programı akredite edildi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde 8 lisans programı akredite ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ...
Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında Edirne'de müze ziyareti yapanlar memnuniyetini belirtti
YEREL HABERLER Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında Edirne'de müze ...
"Tebdil-i Mekan Meşkleri" konser dizileriyle Edirne'nin tarihi yapıları tanıtılacak
YEREL HABERLER "Tebdil-i Mekan Meşkleri" konser dizileriyle ...
Edirne'de darbeye karşı duran Romanları aşağılayıcı paylaşımda bulunan kişiye 5 ay hapis
YEREL HABERLER Edirne'de darbeye karşı duran Romanları aşağılayıcı ...
15 Temmuz´da sosyal medyadan Romanlara hakaret eden sanığa 5 ay hapis
YEREL HABERLER 15 Temmuz´da sosyal medyadan Romanlara hakaret eden ...
Evliya Çelebi'nin gül bahçelerini övdüğü Edirne'de Gül Hasadı Şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Evliya Çelebi'nin gül bahçelerini övdüğü Edirne'de ...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın 19 Mayıs ...
Edirne'de PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de PKK ve FETÖ mensubu 5 terörist yurt dışına ...
Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli ...
Trakya'da etkili olan ilkbahar yağışları kuraklık stresini azalttı
YEREL HABERLER Trakya'da etkili olan ilkbahar yağışları kuraklık ...
Edirne'de yolcu midibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de yolcu midibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 ...
Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köyleri ziyaret etti
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de kuvvetli yağmur; evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de kuvvetli yağmur; evleri su bastı, araçlar ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de sağanak su baskınlarına yol açtı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak su baskınlarına yol açtı
Amatör lig futbolcusu ve babası, kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Amatör lig futbolcusu ve babası, kalp krizi geçirerek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.