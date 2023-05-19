19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de, 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın anıta çelenk sunmasıyla devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere mesajı okundu.

Ak, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve direnişinin başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan istiklal ateşinin, 9 Eylül 1922'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulduğunu belirten Ak, "Milletimizin, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği bu azim ve kararlılık, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırılmıştır." dedi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar gün içindeki etkinliklerle devam edecek.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Programda, öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.



Törene, Vali Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden diriliş destanının sarsılmaz bir hatırası olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, jimnastik, karate ve tekvando dalı sporcuları gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hep birlikte "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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