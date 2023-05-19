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EDİRNE (AA) - Resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Edirne Milletvekili seçilen Mehmet Akalın, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akalın, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Akalın, İYİ Parti'nin Türkiye'de seçime tek başına girdiği iller arasında oylarını en çok artırdığı ilin Edirne olduğunu söyledi.

Parti teşkilatıyla yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Akalın, destek veren Edirnelilere teşekkür etti.

Milletvekilliği seçiminde Millet İttifakı olarak bekledikleri sonucu alamadıklarını da belirten Akalın, "Bundan ders çıkarmamız lazım. Siyasi partiler böyle olmalı. Bundan sonraki seçimlerde milletimize kendimizi nasıl anlatırız onu düşüneceğiz." dedi.

Akalın, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Millet İttifakı olarak seçimi kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Akalın, "Bu milletin ferasetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıya, İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ve parti yöneticileri katıldı.

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

CHP Edirne İl Başkanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Başkanı Samet Kahraman anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kahraman, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın, 104. yıl dönümünde, daha aydınlık, daha adil, daha demokrat ve daha özgür Türkiye için her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Gençlerin, Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık süreçten, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığını takip ederek ve 19 Mayıs ruhu ile hareket ederek çıkacaklarına emin olduğunu ifade eden Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bu önemli gününde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz ruhlarının önünde saygı ile eğiliyorum.19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Törene resmi olmayan sonuçlara göre CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve partililer katıldı.

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