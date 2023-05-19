Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen şölende genç müzisyenler konser verdi, farklı spor branşlarıyla ilgilenen lisanslı sporcular gösteriler sundu.

Şölene katılan Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'dan spor branşlarıyla ilgili bilgi aldı, sporcuların gösterilerini izledi.

Basketbol ve masa tenisi oynayıp hedef tahtasına ok atan Karamehmetoğlu, bilek güreşi de yaptı.

Şölene çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.

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