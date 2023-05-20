Keşanlı öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Keşanlı öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlerimizle Birlikte Ata'mızın Huzuruna" programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa iş insanı Turgay Tarhan da destek verdi.

Ankara programı kapsamında öğrenciler Ulus'taki Birinci Meclis binası, TBMM ve Türk Tarihi Müzesi ve Parkı'nı gezdi.

Öğrenciler daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılında Keşan'dan 100 öğrencinin Atatürk'ün huzuruna çıktığını belirtti.

Güzel ve anlamlı bir gezi düzenlendiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmanın heyecanını yaşadı. 1. TBMM, 2. TBMM ve Türk Tarihi Müzesi’ni de ziyaret etme fırsatı buldular. Geziye katılan gençlerimizin büyük çoğunluğu daha önce Anıtkabir'i ziyaret etme fırsatı bulamamış ve ilk ziyaretleri güzel bir anı olacak. Biz de gençlerimize yönelik böyle güzel bir gezi düzenlediğimiz için memnunuz."





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