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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylamasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimleri Cumhur İttifakı'nın farklı şekilde önde tamamladığını belirtti.

Seçim çalışmalarının başarıyla sürdüğünü aktaran Tercan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur. Bu arada MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazanmıştır. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın bağımsızlık, refah ve istikrarın güvencesi olduğunu aktaran Tercan, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

- Lalapaşa köylerindeki yol çalışmaları

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal ve Sarıdanişment köylerindeki yol çalışmaları tamamlandı.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerde çalışma gerçekleştirildi.

KÖYDES programı kapsamında Vaysal ve Sarıdanişment köylerinde parke taş döşeme çalışmaları yapıldı.









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