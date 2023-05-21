Keşan'da jandarmaya yeni hizmet binası yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binası ve tesislerinin inşasına yakın zamanda başlanacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve tesislerinin yapım ihalesinin sonuçlandığını belirtti.

Hizmet binasının inşaatına yakın zamanda başlanacağını dile getiren Aksal, "Söz verdik yapıyoruz. Yapımına en kısa sürede başlanacak hizmet binası Keşan'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.