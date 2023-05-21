Edirne'de yağmur ve şükür duası yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Muhtarlık öncülüğünde köy camisinin bahçesinde gerçekleştirilen programda eller, bolluk ve bereket için açıldı.



Kur-an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.



Etkinliğe, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Aydın Balkan ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı.





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