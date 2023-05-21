Trakya Üniversitesi Batı Trakya'dan gelen aday öğrencilere tanıtıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Batı Trakya'dan gelen aday öğrencilere yönelik tanıtım programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde lise öğrenimi gören 100 kişilik öğrenci grubu üniversiteyi ziyaret etti.

Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen programda TÜ Dış İlişkiler Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli, Şef Ömer Şahin Sakızcıoğlu ve yüksek lisans öğrencisi Neslihan Mümin tarafından kent ve üniversite hakkında sunum yapıldı.

Aday öğrenciler, uluslararası öğrenci başvuruları, öğrenci kayıtları, yurt ve burslar, Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları, öğrenci kabulü ve uluslararası öğrenciler için açılan kontenjanlarla ilgili bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dış İlişkiler Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli, TÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinde yaklaşık 42 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Gürgendereli, "Toplam öğrenci sayısının yüzde 10'undan fazlasını uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Uluslararası öğrenciler tüm dünyada oldukça önemli. Trakya Üniversitesinin eğitim verdiği uluslararası öğrencilerin yüzde 80'ini Balkanlardan gelen öğrencilerin oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Edirne programı kapsamında Doğa Müzesi ve Sultan II. Bayezid Külliyesini gezdi.

Külliyede öğrencilerle bir araya gelen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu ve Batı Trakya'dan daha fazla öğrenciyi Trakya Üniversitesinde görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

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