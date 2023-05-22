Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin önünden motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.
Abdurrahman Mahallesi Kanal Sokak'ta yaşayan S.A.Y. evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden S.A.Y. şikayette bulundu.
- Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menzilahir Mahallesi'nde şüphelendikleri E.D'nin üzerini aradı.
Aramada 0.27 gram esrar ve 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı.
- Güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu
Edirne'de güvercinleri çalınan kişi şikayette bulundu.
Talatpaşa Mahallesi Kavaklı Tekke Sokak'ta yaşayan H.D. kafeste baktığı 100 güvercinin yerinde olmadığını fark etti.
Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden H.D. şikayette bulundu.