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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin önünden motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.

Abdurrahman Mahallesi Kanal Sokak'ta yaşayan S.A.Y. evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden S.A.Y. şikayette bulundu.

- Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menzilahir Mahallesi'nde şüphelendikleri E.D'nin üzerini aradı.

Aramada 0.27 gram esrar ve 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı.

- Güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu

Edirne'de güvercinleri çalınan kişi şikayette bulundu.

Talatpaşa Mahallesi Kavaklı Tekke Sokak'ta yaşayan H.D. kafeste baktığı 100 güvercinin yerinde olmadığını fark etti.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden H.D. şikayette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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