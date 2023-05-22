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Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar Türkiye'de

AA

Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar Türkiye'de

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Fransa'dan hac vazifesi için bisikletiyle Mekke'ye giden Fas asıllı Fransız Nabil Ennasri, hem Müslümanların geçmişteki geleneksel hac yolculuğunu yaşamak hem de küresel ısınmaya dikkati çekmek istiyor.

Küresel ısınmaya dikkati çekmek ve Müslümanların tarihteki aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak isteyen 41 yaşındaki yazar Nabil Ennasri, bisikletle Mekke'ye gitmeye karar verdi.

Fransa'dan 22 Nisan'da yola çıkan Ennasri, 10 ülkeyi geride bırakarak Türkiye'ye ulaştı.

Geceleri kendisini takip eden arkadaşlarının kullandığı karavanda konaklayan Ennasri, yolda yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

- Küresel ısınmaya dikkat çekecek

Ennasri, AA muhabirine, 22 Nisan'dan bu yana 2 bin 850 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Hacca bisikletle gitme fikrinin çıkış noktasını anlatan Ennasri, "İnsanları küresel ısınma ve dünyamızın sağlığıyla ilgili uyarmak istedim. Doğaya ve çevreye saygı duymak zorundayız. Müslümanlara bunu anlatmak önemli." dedi.

Ennasri, İstanbul üzerinden bisikletle Antalya'ya gideceğini, uçakla Ürdün'e geçip tekrar bisikletle yola devam edeceğini dile getirdi.

- "Edirne'de olmak heyecan verici"

Edirne'de olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Ennasri, "Çocukluğumda Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihiyle ilgilendim. Burada olmak benim için önemli çünkü burası Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehir. Kendisi bilinen bir isim. Selimiye Camisi de İslam tarihindeki önemli eserlerden. Bu anı yaşamak ve bu bölgede tarihte neler yaşandığını hatırlamak önemli. Osmanlı İmparatorluğu da İslam tarihinde önemli bir rol oynadı." diye konuştu.

Tarihte Müslümanların aylar süren yolculukla Mekke'ye ulaştığını anımsatan ve bunun önemine dikkati çeken Ennasri, "Bu 200 yıl önce değil 50 yıl önce de böyleydi. Ailemden bazı kişiler de yürüyerek gittiler. Bu belki aylar, yıllar sürdü. Bazıları yolculuk sırasında hayatlarını kaybetti. Bu anları hatırladığım zaman kendimde güç buluyorum. Uçakla birkaç saatte gitmek yerine haftalar süren bir bisiklet yolculuğuyla gittiğinizde hac vazifesini daha iyi hissediyorsunuz." dedi.

- "Küresel ısınma en büyük sorun"

Ennasri, Kabe'de ailesi, arkadaşları, Müslümanlar ve yolda tanıştığı kişiler için dua edeceğini belirtti.

En önemli amacının küresel ısınmanın boyutlarını Müslümanlara anlatmak olduğunu ifade eden Ennasri, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma bizim jenerasyonumuzun karşı karşıya olduğu büyük bir sorun. Doğayı, dünyamızı korumak ve bunu Müslüman toplumuna anlatmak benim için önemli. Küresel ısınmayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun ne olduğunu anlamıyor.

Küresel ısınmayı anlatmak benim ilk hedefim, bu çocuklarımız ve gelecek nesiller için çok önemli. İkinci hedefim de eski geleneği canlandırarak Mekke'ye gitmek, bu geleneği bisikletle canlandırmak istiyorum. Mekke'ye atla, yürüyerek ya da bisikletle gittiğinizde, uçakla birkaç saat içinde gittiğinizdeki duyguları hissetmiyorsunuz. Kendini daha iyi tanıyorsunuz."

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