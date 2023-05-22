Edirne milletvekilleri mazbatalarını aldı

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EDİRNE (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Edirne'den milletvekili seçilen adaylar mazbatalarını aldı.

Edirne Adliyesinde AK Parti, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendi.

Törende, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ve İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Sonnur Yılmaz Bal ve kurul üyelerinden mazbatalarını aldı.

Milletvekilleri törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- "Demokrasimiz adına bu seçimler Türkiye'de bir milat oldu"

AK parti Milletvekili Fatma Aksal, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Rehavete kapılmadan 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aksal,"14 Mayıs'ta milletimiz sandıklara giderek rekor bir seviyede oy kullandı ve milli iradeyi sandığa yansıttı. Seçimler huzur içinde demokratik bir şekilde gerçekleşti. Bu gösteriyor ki artık birileri darbeyle iktidara gelemez. Demokrasimiz adına bu seçimler Türkiye'de bir milat oldu. Şimdi de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta da büyük bir çoğunlukla cumhurbaşkanlığını kazanıp işimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ise seçimlerde partisine oy veren tüm Edirne halkına teşekkür etti.

Öncelikle Edirne'nin eksik kalan yatırımları için çalışmaya başlayacaklarını anlatan Ün, "Edirne'nin daha çağdaş bir kent haline gelmesi için çalışacağız. Sadece Edirne içinde değil, Ankara'da yapacağımız çalışmalardan biri de PKK, Hizbullah, FETÖ terör örgütlerinin kökünü kazımak olacak. Hak, hukuk, adalet tesis edilinceye kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bir diğer CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da Edirne'de yaşayan vatandaşların teveccühleriyle milletvekili seçildiklerini belirterek kendisine ve partisine destek veren herkese çok teşekkür etti.

Yazgan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da Edirne gibi payitaht bir şehirde milletvekili olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Akalın, kendisine ve partisine destek veren herkese teşekkür etti.

















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