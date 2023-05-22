Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Pomak yemekleri tanıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Bulgaristan'dan göç edenlerin yaşadığı Naipyusuf köyünde Pomak yemekleri tanıtıldı.



Havsa Belediyesi ile Havsa Kadın Üreticiler Kooperatifi tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında köyün düğün salonunda düzenlenen etkinlikte 20 çeşit çorba, yemek, börek ve tatlı yapıldı.

Kadınlar tarafından Pomak türküleri eşliğinde yapılan yemekler konuklara sunuldu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, etkinlikte kadim şehir Edirne'nin önemli kültürel öğeleri ve değerleri olduğunu söyledi.

Türk milletinin sahip olduğu kültürü korumak ve yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Kırbıyık, "Bu kültürel öğeler içerisinde en önemli unsurlardan biri de mutfak, gastronomi. Türk mutfağı denilince dünyada müstesna bir yere sahip olduğunu hemen altını çizerek belirtmek gerekiyor. İnanılmaz geniş bir yelpaze içerisinde hakikatten çok farklı bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise yemek sanatının "tencereden seyredilen coğrafya" olduğunu kaydetti.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da bugün Pomak kültürünün zenginliğini, yemek kültürünü gelecek kuşaklara tanıttıklarını belirtti.

Bazı kültürlerin unutulmaya başladığına değinen Balkan, "Unutulmaya yüz tutmuş bu zengin kültürümüzü şimdi hemşerilerimize, vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak, bu zengin kültürü devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi'nde Pomak yemekleri üzerine doktora çalışması yapan köy sakinlerinden Meryem Pelin de yeşil bakla çorbası, börülce yemeği, nohut ekmeği gibi 20 çeşit yemek yapıldığını ifade etti.

Köy sakinlerinden Havva Sevimler, kayınvalidesinden öğrendiği tikvenik böreğini (fırında pişirilmiş tatlı börek) yaptığını belirtti.

Tikvenik böreğini gelecek kuşaklara tanıtmak istediğini ifade eden Sevimler, "Pomak yemekleri çok lezzetli. Gençlerimiz bu lezzetleri unuttu. Şimdi bu kültürümüzü tazelemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık yemeklerin sergilendiği alanı gezip, kadınlardan bilgi aldı.

Ardından hazırlanan yemekler ikram edildi.



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