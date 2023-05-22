Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne, Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2023 tarihinde ilk kez düzenlenecek şampiyonaya, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden pehlivanlar katılacak.

Düzenlenecek şampiyona öncesi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i ziyaret etti.

Tabakoğlu, Selim'e bu yıl Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası hakkında bilgi verip, davetlerini iletti.





- "Önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla üniversite olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yağlı güreşlerde bilimsel katkı ile sportif başarının yanı sıra, organizasyon olarak da başarılı ve söz sahibi olma hedefleri bulunduğunu aktaran Tabakoğlu, "Gösterdiğimiz büyük gayretle bu hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. İlerleyen günlerde üniversitemiz bünyesinde hem akademik ve sportif başarılarından gurur duyduğumuz pehlivanlarımızın hem de Türkiye'deki üniversitelerden güreşçilerin katılımıyla önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bu doğrultuda, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 14 kez ağalık yapan, ata sporumuza çok önemli hizmetleri olmuş Sayın Seyfettin Selim'e yakın ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





-"Başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Tabakoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin ata sporu güreşle ilgili böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Selim, "Ata sporumuzun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz. Üzerimize düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye hazırız. Başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Taşkın ve Trakya Üniversitesi Güreş Sorumlusu Yavuz Sönmez de yer aldı.





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