Edirne'de Osmanlı Saray lezzetlerinden tavuk masusa, zirva ve karpuz şerbetinin sunumu yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 21- 27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı Saray yemeklerinden tavuk masusa ve zirva ile karpuz şerbetinin sunumu yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sunumda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Edirne'nin gastronomik zenginliğini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Mutfağın sadece yemekten ibaret olmadığını belirten Soytürk, "Tencereye baktığımız zaman bütün Balkan ve Rumeli coğrafyasını görüyoruz. Edirne'de tencere yemeği yapan lokanta ve restoranlarımızdan saray mutfağı ve Pomak yemeklerini en azından bir gün menülerine koymalarını istiyorum. Bir lokantaya veya restorana gittiğimizde menüde bölgemizin dışındaki bir tatlıyı değil de bize ait bir tatlıyı görürsek, şehrimizin gastronomik zenginliğini yerli ve yabancı ziyaretçilerle de paylaşmış oluruz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sedat Kocadoğan da tavuk masusanın 15. yüzyıla ait Şirvani'nin bir tarifi olduğunu belirtti.

Yemeğin günümüzde unutulduğunu söyleyen Kocadoğan, her iki yemeğin de 15. yüzyılda yoğun şekilde pişirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından şefler Hasan Çetin, Öner Çetin ve Güray Yıldız tarafından hazırlanan yemekler ve şerbetin ikramı yapıldı.

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