En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,751 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,758 6,751 Ayçiçeği Kg 11,301 12,001 Dana Kg 111,80 160,10 İnek Kg 69,800 99,800 Düve Kg 105,50 133,00 Kuzu Kg 91,000 92,000 Süt kuzusu Kg 105,00 111,00 Toklu Kg 92,00 92,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.