Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, düzenleyeceği konserde bestekar Avni Anıl'ın eserlerini seslendirecek.



Ayışığı isimli konserde Halil Erseven solist olarak yer alacak.



Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 25 Mayıs Perşembe 20.45'de gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.



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