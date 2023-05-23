"Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Edirne'de 4 tür korumaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, "Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Avrupa kırmızı orman karıncası, yer yediuyuru, Trakya tosbağası ve Edirne sümbülünün koruma altına alındığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve AGRECO Konsorsiyumu işbirliğinde yürütülen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" çerçevesinde Edirne'de çiftçiler ve avcılara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda katılımcılar biyolojik çeşitlilik, koruma restorasyonu, ekosistem hizmetleri ve tür eylem planları hakkında bilgilendirildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, programda yaptığı konuşmada Edirne'deki biyoçeşitliliğin kayıt altına alınması ve korunarak geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Edirne'nin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Yapça, şunları kaydetti:

"Tür Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda Edirne'de 1687 bitki türü, 2 bin 134 hayvan türü tespit edildi. Edirne'ye özgü endemik türlerin tespiti yapıldı. Örneğin Avrupa kırmızı orman karıncası ile ilgili çalışmada yuvaların tespiti yapıldı. Çevresine tel örgü çekilerek koruma altına alındı. Tür Koruma Eylem Planı kapsamında birçok çalışma yapılıyor. Edirne'de koruma altına alınan diğer türler ise yer yediuyuru, Trakya tosbağası ve Edirne sümbülü oldu. Üzerimize düşen en önemli nokta halkımızı bilinçlendirmek. Diğer yandan kendimizi de bilinçlendirip detaylı çalışmalar yapmamız gerekli. Yaşam hakkı insanların olduğu kadar diğer canlıların da hakkıdır."

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli biyolog Erdem Köse de Trakya'daki biyolojik çeşitlilik ve koruma çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Eğitim programı 25 Mayıs'ta sona erecek.





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