Edirne'de Osmanlı helvaları tanıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı helvaları ikram edildi.



Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Edirne Olgunlaşma Enstitüsü şefleri tarafından yapılan "Helva-yi Memnuniye", "Helva-yi Sabuni", "Helva-yi Efruşe" ve "Safranlı Helva" vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl 2. kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda kente ait lezzetleri tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bugün Osmanlı saray mutfağına ait 4 farklı helvanın tanıtımını yapacaklarını ifade eden Soytürk,"Bölgenin gastronomik zenginliğini hem ülkemize hem de tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kentimizde esnaf lokantalarında bu menüleri de görmek istiyoruz. "dedi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek, Türk mutfağında helvanın ayrı bir yerinin olduğunu vurguladı.

Türk mutfağının en önemli tadının helva olduğunu anlatan Çiçek, "Geçmişten günümüzü, üzüntüde ve sevinçte en önemli yiyecek helvalardı. Hatta Edirne'de belli bir döneme kadar helva sohbetleri de yapılıyordu. Günümüzde eskisi kadar gerek tatlısı gerek sohbetleri unutuldu. Bizim amacımız Türk mutfağının en önemli tatlısının helva olduğunu hatırlatarak yeni nesil gençlere helvayı tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık'ın da katıldığı programda katılımcılara ustalar tarafından yapılan 4 çeşit Osmanlı helvası ikram edildi.





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