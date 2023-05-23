Edirne Valisi Kırbıyık, deprem bölgesinde görev yapan MEB-AKUB ekibine plaket verdi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) ekibine plaket verdi.

Kırbıyık, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, afete hazırlığın önemli olduğunu söyledi.

Yaşanan depremler sonrasında oluşan o akut dönemin mümkün olan en kısa sürede atlatılmasının, yaraların hızla sarılması noktasında hem devlet hem de milletin büyüklüğünü gösterdiğini belirten Kırbıyık, "Gerek gönderdiği yardımlarla destek olanlara gerekse gönüllülük esasıyla kalacak yerini, beslenmesini, dertlerini problemlerini düşünmeden bölgeye koşan ve 24 saat kesintisiz çalışan birçok gönüllüye, kamu görevlisine ve personele şahitlik ettik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kırbıyık, bu süreçte birçok kurumun tahmin edilenden çok daha büyük bir kurumsal kapasiteye sahip olduğunu ve deprem bölgesinde inanılmaz özveriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ekiplerinin de çok zor noktalarda çalışarak, gayretlerini ortaya koyduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin etkisinin en üst düzeyde hissedildiği ilk dönemlerde bile vakit kaybetmeksizin çadır kentlerde derslikler oluşturuldu, kurslar düzenlenmeye başlandı. Çocuklarımızın sınavlara tekrar hazırlanma sürecine kesintiye uğramadan devam etmeleri sağlandı. Artık önümüzdeki yıllar için bir olup, kenetleneceğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu yaşanan depremler bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Yaralarımızı sarmak için çok çalışacağız. Çok üreteceğiz. Bu ülke için, bu millet için hepimizin; daha önceden bir üretiyorsak şimdi iki üretmemiz gerekiyor. Bir olacağız ve çok daha fazla çalışıp bu güzel ülke için çok daha fazla katma değer üreteceğiz."

Kırbıyık törende 26 kişilik ekibe plaketlerini verdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları da katıldı.





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