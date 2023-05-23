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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aile Destek Merkezi yapımının devam ettiğini belirtti.

Sevgili, AA muhabirine, merkezin yapım çalışmalarının yılbaşından bu yana devam ettiğini, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aksayan çalışmaların tekrar hız kazandığını söyledi.

İpsala Ticaret Borsası eski binası ile TOKİ konutlarında bulunan sosyal tesislerin Aile Destek Merkezi projesi için hazırlandığını anlatan Sevgili, "İpsala ilçemizde Roman vatandaşlarımızın kaldığı TOKİ konutlarında mülkiyeti kaymakamlığımıza ait olan yeri içerisinde, gençlik merkezi, spor alanı, kütüphane, camii ve kurslar olan yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Yakın zamanda yapım çalışmaları tamamlanacak. İpsala Ticaret Borsası'nın eski binasını kadınlarımız için hazırlıyoruz. Bu binanın da içerisinde kuaför, çikolata atölyesi, el sanatları kursları, kafe ve kreş olan Aile Destek Merkezimiz yakın zamanda hizmetinizde olacaktır." dedi.

Sevgili, İpsala'da kadınların çikolata ve pasta yapım eğitimi aldığını, yakın zamanda raflarda İpsala çikolatalarının yerini alacağını sözlerine ekledi.

- Keşanlı öğrenciler Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatları'na katılacak

Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatları'nda Hippo Little ve Hippo1 kategorilerinde finalde Türkiye’yi İtalya'nın başkenti Roma'da temsil etmeye hak kazanan Anafartalar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Kent Müzesi'nde gerçekleşen ziyarete Okul Müdürü Necdet Şen, İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz ile öğrenciler Merve Yılmaz, Nehir Öner ve Kerem Yoluç katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Anafartalar İlkokulu öğrencilerinin başarısıyla gururlandıklarını ifade etti.

Olimpiyatlarda çocuklara tam destek vereceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatları'nda Hippo Little ve Hippo1 kategorilerinde finale gitmeye hak kazanan tek devlet okulu Anafartalar İlkokulu. 30 Eylül'de kıymetli öğrencilerimizi Roma'ya uğurluyoruz. Anadili İngilizce olmayan ve dünya çapında 55 ülkeden yarışmacıların olduğu olimpiyatta çocuklarımızın tam destekçisiyiz. Öğrencilerimiz Merve Yılmaz, Nehir Öner ve Kerem Yoluç'un heyecanı yüksek, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.



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