Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında saray lezzetlerinden badem ezmesi ikram edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında katılımcılara Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden ve kentin coğrafi işaretli ürünlerinden badem ezmesi ikram edildi.

Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ikramda, şekerlemeci Metin Keçeci ve beraberindeki ustalar badem ezmesi hazırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Edirne'nin en güzel lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'de çok özel lezzetlerin bulunduğunu belirten Soytürk, "Coğrafi işaretli badem ezmesini hem anlatıyoruz hem de tadımını yaptırıyoruz. Zengin Türk mutfağını hem yerli hem yabancı ziyaretçilerimize tanıtıyoruz." dedi.

Keçeci ise badem ezmesinin Edirne'nin en önemli tatlılarının başında geldiğini ifade etti.

Türk Mutfağı Haftası, tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinliklerle 27 Mayıs'a kadar devam edecek.





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