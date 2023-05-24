Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze olan Edirne'deki Fatih Sultan Mehmet Müzesi, 2 yılda 180 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fatih'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından onarılarak, Mayıs 2021'de müze olarak düzenlendi.

Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müzede, Fatih'in hayatı, diorama (üç boyutlu tablo, modelleme), resim, infografik ve maketlerle anlatılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış Edirne'nin, zengin tarihiyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Soytürk, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin, açıldığı günden bu yana binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

Saatli Medrese'nin hücrelerinin her bir duvarında Fatih'in hayatından kesitler bulunduğunu anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Müze, geleneksel ve modern yaklaşımlarla tanzim edildi. Medresenin her bir duvarı ziyaretçilerini günümüz teknolojisini kullanarak zaman yolculuğuna çıkarıyor. Burada ziyaretçiler, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını yansıtan bir kitabın sayfalarını çevirir gibi müzeyi geziyor. 2021 yılının mayıs ayında yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açan müze, o günden bu yana 180 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fatih Sultan Mehmet'e adanmış bu tematik müzeye ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

- Fatih Sultan Mehmet Müzesi

Müze mekanı olan Saatli Medrese, 15. yüzyıl Osmanlı mimarlığının şaheserlerinden Üç Şerefeli Cami ve Külliyesi'nin bir parçası. Müze binası, Edirne'yi kurduğu medreselerle ilim merkezi haline getiren Sultan 2. Murad tarafından yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in ders gördüğü yer olarak rivayet edilen medrese, 1752 yılındaki büyük Edirne depreminde zarar gördü.

2014-2019 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen projelendirme ve uygulama sonucunda restorasyonu yapılan eser, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak teşhir ve tanzim edildi.







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