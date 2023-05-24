Trakya Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında eğitim ve kültürel iş birliğini geliştirmeye yönelik "Akademik İş Birliği" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlüğü'ndeki imza törenine TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, iş birliği protokolünün iki kuruma da katkı sağlayacağını belirtti.



Protokolün hayırlı olmasını dileyen Tabakoğlu, "Eğitim-öğretim deneyiminde yenilikçi yaklaşımları, araştırma-geliştirmeyi, yerel değerleri önemseyen ve destekleyen iki üniversitenin iş birliğinin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlere önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversiteler, ürettikleri ve paylaştıkları bilgi, yetenek ve deneyim sayesinde bölgesel iş birliği ve etkileşime de öncülük eden kurumlardır. İş birliğinin yerel, bölgesel ve ulusal kazanımlara da katkı sunmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversiteler arası iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

İmzalanan protokol gereği, iki üniversite arasında bilimsel ilgi alanlarının ortak değeri olan Mimar Sinan’ın eserleri, yaşamı, ulusal ve uluslararası önemi bağlamında akademik araştırmalar ve projeler üretilecek. Yaz okulu ve stajlar konusunda ek protokollerle iş birlikleri yapılacak.





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