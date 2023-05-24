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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yarın başlayacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği öncülüğünde, Keşan Belediyesi, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası, Halk Eğitimi Merkezi ve Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi iş birliğinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında yarın Keşan Halk Eğitimi Merkezinde yöresel ürünler yemek yarışması, cuma günü ise Keşan Şehitlik Parkı önünde, yöresel ürünler satış ve tadım günü etkinliği gerçekleştirilecek.

- Keşan'ın merkezinde asfalt çalışmaları başladı

Keşan kent merkezinde asfaltlama çalışmaları başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve yol çalışmaları kapsamında Hastane, Şehitlik ve Paşayiğit caddelerini yenileyen belediye, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Hayri Bey Sokak’ta asfalt serim çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışma programı doğrultusunda yol yapım mesaisine devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Keşan için durmadan yılmadan, omuz omuza, canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



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