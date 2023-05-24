Edirne'de "Bulgaristan Harfler Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından "Harfler Bayramı" olarak da bilinen Bulgaristan Alfabesi, Kültür, Edebiyat Bayramı ile Aziz Kiril - Metodiy Günü kutlamaları kapsamında davet verildi.

Program İstiklal Marşı ve Bulgaristan ulusal marşının okunmasıyla başladı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, bir davet bahçesinde düzenlenen programda, önemli bir günde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugün Bulgaristan tarihindeki en eski ve en kıymetli ulusal bayramlardan birini kutladıklarını söyledi.

Bir süre önce vefat eden Edirne Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık'ı saygıyla andıklarını ifade eden Dimitrov, Çıkırık'ın sadece Bulgaristan'da değil Edirne'de de ailelerin saygı ve şükran duyduğu bir insan olduğunu ifade etti.

6 Şubat'ta Türkiye'de meydan gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anan Dimitrov, "Bu zor an dünyanın dayanışma içerisinde olabileceğini, birbirimize yardım edebileceğimizi, insan olduğumuzu ve din, etnik köken fark etmeksizin aynı değerleri paylaştığımızı gösterdi" dedi.

Bulgarca kursunu tamamlayan çocuklar koro olarak şarkılar seslendirdi, Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Davete, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, Trakya illeri milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.









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